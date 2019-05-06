Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren Rizeli iş adamı Süleyman Yazıcı, bir kamu bankası ile yaşadığı anlaşmazlık üzerine, bankacılık sitemindeki haksız kazancı ortadan kaldırmak için tek başına bir hukuk savaşı başlattı.

Yazıcı, bir kamu bankasında bulunan 63 bin TL’sini çekmek için 30 Nisan tarihinde ilgili bankanın Sivas Merkezde bulunun şubesine gitti. Banka görevlileri, hesabın bankanın farklı bir şubesinde bulunduğu gerekçesiyle 200 TL komisyon alacaklarını belirtiler.

Devreye Karadeniz inadı girdi

Yazıcı’nın itirazı fayda etmeyince devreye Karadeniz inadı girdi. Yazıcı parasını çekmek için girdiği şubeye yeni bir hesap oluşturdu. İnternet bankacılığı üzerinden parasını yeni hesabına aktırdı. Ancak banka görevlileri bu kez meblağın yüksek olduğu için aynı gün içerisinde çekilemeyeceğini bin gün sonra çekilmesi halinde komisyon almayacaklarını belirttiler. Yazıcı, bir gün sonra 1 Mayıs resmi tatili olduğu için parasını çekemeyeceğini, gün içerisinde ödemelerini gerçekleştirmek için paraya ihtiyacı olduğunu belirmesine rağmen parasını komisyon ödemeden almayı başaramadı. Bu kez tartıştığı banka şubesine komisyon ödememek için parasını internet bankacılığı üzerinden başka bir bankaya EFT yaptı.

Suç duyurusunda bulundu

Yazıcı, bankaların hukuki olmayan, hiçbir resmi gerekçe gösterilmeden elde ettikleri bu haksız kazanca dikkat çekmek için resmi 2 Mayıs tarihinde Sivas Cumhuriyet Savcılığına giderek, gişe memuru, sorumlu şef, banka müdürü, bankanın genel müdürü ve banka hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık Soruşturma Bürosu şikayeti dikkate alarak işlem başlattı. Yazıcı ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na da (BDDK) şikayette bulundu.

“Arkasını bırakmayacağım”

Yazıcı başlattığı mücadele ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Sırf sisteme karşı, buradaki kurulan düzene karşı, insanları uyandırmak için insanlar hem görsün anlasın diye böyle bir adım attım. Ben bankada yaşadığım bu özgürlüğümün, vatandaşlık haklarımın elimden alındığını hissettim. Burada ben özgür değildim. Bana bir şey dayatıldı. Ya bunu kabul edeceksin ya da paranı alamayacaksın dediler. Neticede de alamadık. Ben bankanın genel müdürünü, müdürünü, yönetim kurulu başkanını ve kamu bankasının tamamını, bu sistemi oluşturan herkese şikayet ettim. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Bununla haksız uygulama ile ilgili gerekli adımların atılmasını talep ediyorum. BDDK’ya da şikayetimi yaptım, savcılığa da yaptım ve arkasını da bırakmayacağım” dedi.