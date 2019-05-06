Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşayan Havva ve Servet Ekiz çiftinin 5 yaşındaki çocukları Yavuz Selim için, 3 yaşında konuşma geriliği ve gelişim bozukluğu teşhisi konuldu. Yavuz Selim’in konuşması için hastane hastane gezen çift, çocuklarının bir daha konuşamayacağını ve işaret dili alması gerektiğini öğrendi. Birkaç kelime söyleyebilen çocuklarının konuşamayacağını öğrenen aile hüzün içerisinde Yavuz Selim’in işaret dili eğitimi almasını kabul etti. Oğlunun konuşamayacak olmasını kabullenemeyen anne Havva Ekiz, umudunu yitirmedi. Sosyal medya üzerinden araştırmalar yapan anne Ekiz, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile karşılaştı.

Yaklaşık 2 bin kilometre kat edip oğlu için Türkiye’ye geldi



Oğlunun iyileşmesi için son umut olarak anne Ekiz,Yavuz Selim ile birlikte Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Oğlu ile yaklaşık 2 bin kilometre yol kat ederek Tükiye'ye gelip 10 günlüğüne Kocaeli’ye yerleşti. Kocaeli’de bulunan rehabilitasyon merkezinde at terapisinin de olduğu yoğun bir eğitime başlayan Yavuz Selim, daha önce söyleyemediği birçok kelime ile kendisini ifade etmeye ve 2 kelimeli cümleler kurmaya başladı. Almanya’daki uzmanların konuşamayacak dediği oğlunun aldığı eğitim sonrasında, ağzından çıkan her kelime ise annesini mutluluğa boğdu.

"'Selim kelimeleri söyleyecek ama cümle kurmayacak’ denilmesi beni çok üzdü”



Selim’in konuşabilmesi için Almanya’da yaşadıkları süreci anlatan anne Ekiz, “Selim’in 3 yaşında yapılan kontrollerinde konuşamama gerili olduğu teşhis edildi. Bir anne olarak bunu ben kabullenemedim. O süreçte bir kreşe gitmeye başladı. Ben bu süreçleri kabullenemeyerek, ‘Siz benim çocuğuma siz bu süreci tanımıyorsunuz diye bu süreci geciktirdim. Yarım sene döneminde normal kontrollerimize gittik ve gelişim bozukluğu teşhisi konuldu. Devam eden süreçte, Selim 4 yaşına geldiğinde yine kontrollere gittik. Orada Selim’in konuşamayacağını ve işaret dili öğrenmesini bana önerdiler. İlk başta onu da kabullenemedim. Daha önce gittiğimiz pedagogum işaret dilini önermemişti bana. Ama herkesin aynı fikirde olduğunu görünce benim de işaret dilini öğrenmesi için bir kuruma başvurmam gerektiğini düşündüm. Selim 3 ay süren dönemde işaret dili eğitimi aldı. Pedagogumuz, ‘Selim kelimeleri söyleyecek ama cümle kurmayacak’ demesi beni çok üzdü ve çaresiz kaldım. Ne yapacağımı o süreçte bilemedim. Bu süreç anlatılmaz. Çünkü bir anne olarak bunu yaşamak çok farklı bir durum” dedi.

“İçimde var olan bir umutla geldim”



Son umut olarak Türkiye’ye geldiğini ifade eden Ekiz, “Selim 3 yaşından itibaren, pedagoglar, hastane, doktor, uzman, eğitimcilerle günlük hayatını geçiriyor. Hep bir koşturmacası var. Son olarak çocuğumun işaret dili ile eğitimine deva edilmesine karar verildi. O yüzden ben de sosyal medyada Selim'in konuşabilmesine destek sağlayacak bir kurum bulabilmek için araştırmalar yaptım. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bu rehabilitasyon ve eğitim merkezini buldum. Ailemle konuştuktan sonra buraya gelmeye karar verdik. Selim 10 gündür burada eğitim görüyor. Yoğun program içerisinde günde 6-7 saat süren terapideyiz. Bir kelime bile duymayı umarken, şimdi burada aldığı eğitim sonrasında 2 kelimeyi bir araya getirdiğini görmek bana çok mutluluk verdi. Buraya gelirken umutsuz değildim, içimde var olan bir umutla geldim. Umudum da boşa çıkmadı. İyi ki gelmişim, Allah bir daha gelmeyi nasip eder inşallah. Bundan 30 sene önce Türkiye’de böyle bir imkan sunulacak deselerdi karamsarca düşünebilirdim. Ama şu andaki noktada 10 günlük içerisindeki bu ilerlemeyi gördüm. İyi ki de gelmişim” diye konuştu.

“Selim şu anda iletişime daha açık bir hale gelmiştir”



Selim’in aldığı eğitim ve yaşadığı gelişmeler hakkında bilgiler veren özel eğitim uzmanı Menekşe Dönendemir, “Selim 5 yaşında davranış problemleri olan, konuşmada sıkıntılar çeken bir öğrencimiz. Almanya’daki uzmanlar, Selim’in konuşamayacağını ve işaret dili eğitim alması gerektiğini söylemişler. Daha sonra da bu yöndeki eğitimlere başlamışlar. Aile kurumumuza geldikten sonra Selim için yoğun bir eğitim programı başlattık. Kurumumuzda bireysel eğitim, duyu terapisi, at terapisi ve oyun terapisi gibi birebir uygulamalar sonrasında Selim’in daha önce kullanmadığı kelimeleri kullanmaya başladığını gözlemledik. Şu anda, ‘Baba’, ‘Al’, ‘Ver’ gibi kelimelerle iletişime geçmektedir. Kendisini ifade edebilmektedir. Bunun yanında Selim’in tek kelimeli cümleler yerine, iki kelimeli cümlelerle kendisini ifade etmeye başladığını gördük. Kurumumuzdaki hayvanlarla iletişime geçmesinin sağlanması sonrasında dikkat sürecinde ve sosyal becerilerinde artışların olduğu gözlemlenmiştir. Selim şu anda iletişime daha açık bir hale gelmiştir” şeklinde konutu.

