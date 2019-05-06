Hastane önünde basın mensuplarına konuşan amca oğlu Suat Yiğit, “Biz öldürdük oraya mı koyduk. 20 gündür ortada yok. Çocuk açlıktan ölmüş. Köyde sapık var, hani sapık? Köylü dışarı çıkamıyordu. Rezalet” diye konuştu.
4 Yaşındaki Furkan Yiğit'in amca oğlu: Çocuk açlıktan ölmüş
06.05.2019 - 13:17 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da kaybolduktan 20 gün sonra kırsalda cesedi bulunan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in amca oğlu Suat Yiğit, Furkan’ın açlıktan öldüğünü öne sürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : furkan yiğit,çocuk,açlık,
622574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622574.aspx
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