Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastane önünde basın mensuplarına konuşan amca oğlu Suat Yiğit, “Biz öldürdük oraya mı koyduk. 20 gündür ortada yok. Çocuk açlıktan ölmüş. Köyde sapık var, hani sapık? Köylü dışarı çıkamıyordu. Rezalet” diye konuştu.