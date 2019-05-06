Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eminlik Gişelerindeki uygulama noktasında şehirlerarası yolcu otobüslerinde Narkotik Dedektör Köpeği Maya eşliğinde arama yaptı. Otobüste yolcu olarak bulunan R.A. ve S.G’ye köpeğinin tepki vermesi üzerine şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Yapılan üst aramalarında ise sırtlarına korse ile sarılmış ve bantlanmış vaziyette toplam 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

