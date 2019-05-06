Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Taşköprü'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Eş zamanlı şafak operasyonunda 600 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
06.05.2019 - 17:42 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda 600 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Taşköprü'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Eş zamanlı şafak operasyonunda 600 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Etiketler : Kastamonu,uyuşturucu satıcıları,
622616 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622616.aspx
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