Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Kasım 2016 tarihinde Develi Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran İsmet Toker, eşinden ayrılan ve iki kızı ile birlikte Develi ilçesinde yaşayan kızı Saliha Toker’in 23 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşındaki kızlarını okula gönderdikten sonra evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını belirterek, Saliha’nın kaçırılmış olabileceğinden şüphe ederek şikayetçi oldu. Kadının kaybolduğu 23 Kasım 2006 tarihinden itibaren yapılan çalışmalarda hiçbir resmi kurumda, hastane, banka veya PTT’de kaydının bulunmadığı tespit edildi. Bugüne kadar ulaşılamamış olması, ayrıca Saliha Toker’in kızlarını bırakarak evden ayrılmış olmasını göz önüne alan polis ekipleri, kadının öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek dosyayı yeniden ele aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, bir yıl saha çalışması yaptı. Bilgi sahiplerinin beyanları, HTS kayıtları ve teknik takip sonucunda kadının emekli memur H.B. ile sabit hat ve cep telefonu üzerinden birçok görüşme yaptığı belirlendi. Son görüşmenin de Kayseri’de yapıldığını tespit eden ekip, Saliha Toker’in gönül ilişkisi nedeniyle şüpheli H.B. tarafından öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek, H.B.’yi 3 Nisan'da gözaltına aldı. Şüpheli, sorgusunda Saliha Toker’i tanıdığını, kendisinden hamile olduğunu iddia ettiğini ve bu nedenle görüşmek için Kayseri’ye çağırdığını itiraf etti. Otomobil ile Erkilet bölgesi Hıdrellez Tepesi'nden Kuşçu Mahallesi'ne doğru boş bir araziye götürdüğünü söyleyen H.B., Saliha Toker’i burada boğarak öldürdüğünü ve cesedin üzerini kapatmadan çevresine taş dizdikten sonra olay yerinden ayrıldığını anlattı. Olaydan kimseye bahsetmediğini söyleyen H.B.’nin yapılan yer göstermesinde cesedi bıraktığı yerde arama yapıldı. Bölgenin dağlık olması, yerleşim yerlerine uzak olması ve cesedin toprağa gömülmemesinden dolayı cesede ulaşılamadı. Zanlı H.B., işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.