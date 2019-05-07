FETÖ'ye mensup askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle irtibat  amacıyla kullandığı kamuya açık sabit hatlar veye ankesörlü telefonlarla örgüt  içi iletis?imi sağlamalarına yönelik açılan soruşturmalarda haklarında gözaltı  kararı verilen şüpheli askerlerden birçoğu etkin pişmanlık hükümlerinden  yararlanarak itirafçı oluyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, söz konusu bu aramalara ilişkin  yürütülen soruşturmalar kapsamında, 29 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar yapılan  operasyonlarda adli kontrol ile serbest bırakılan 487 şüpheli itirafçı olurken,  bin 182 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinden  yararlanmak isteyen ve soruşturmalara faydalı bilgi verdiği tespit edilen  itirafçı askerler ifadelerinde, kendilerinden sorumlu sivillerin isimlerini  verip, fotoğrafla teşhis ediyor. İtirafçılar, aynı zamanda örgütün kendilerine  verdiği görev ve yaptıklarını anlatarak, örgüt işleyişi hakkında etraflıca  bildiklerini anlatıyor.

İTİRAFÇI İFADELERİNDEN

FETÖ'nün ankesör soruşturmasında en son yapılan operasyonda gözaltına  alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Astsubay A.O.S, FETÖ'nün  itaatkar öğrencileri subay, olmayanları ise astsubay yaptığını iddia ederek,  "İçki iç denildiğinde içki içen, zina yap denildiğinde zina yapan kişiler subay  yapılıyordu. Benim gibi itaatkar olmayanların ise subaylık sınavlarına girmeleri engelleniyordu. İki kez girdiğim subaylık sınavlarında derece yapmama rağmen,  subay olmam engellendi. İtaatkar olmayacaklarını düşündükleri benim gibileri  sınava sokmamak için uğraşıyorlar, tepki aldıklarında ise 'tamam gir' diyorlar  ama kesinlikle subay yapmıyorlardı. Bir şekilde sicilini bozarak astsubaylıkta  kalmalarını sağlıyorlardı." dedi.

Örgütün, sınav sorularını ele geçiremeyince yazılı sınavlardan önce  mülakat yaptığını, bu şekilde kendilerinden olmayanları elediğini belirten A.O.S,  kendilerinden sorumlu sivil şahısla arasındaki diyaloğu şöyle anlattı:

''Tuzla Piyade Okulu'ndayken Üsküdar'da bir evde görüştüğümüz A.  isimli kişiye, 'Bizim için neden bu kadar para harcıyorsun. Bu paranın kaynağı  ne?' diye sormuştuk. O da bize, 'Fetullah Gülen ve biz, 15-20 yılda bir kronik  bir şekilde olan darbeleri engelleyecek sizin gibi samimi dürüst, vatansever  insanlar yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Yapılan her darbe ülkeyi 20-30 yıl  geriye götürür, bu nedenle sizin gibi iyi insanların ordu içerisinde bulunması  için çaba sarf ediyor, fedakarlıkta bulunuyoruz.' demişti.''

İtirafçı A.O.S, ankesörle son görüşmeyi 2014'te yaptığını ve 17-25  Aralık'tan sonra ise FETÖ ile ilişiğini kestiğini ileri sürdü.

Yine itirafçı olan Astsubay Y.A. da ifadesinde, örgüte girdiğinden  bugüne kadar sivil kişilerin isimlerini ve görüşme yaptıkları yere kadar detaylı  olarak anlattı. Y.A, örgütteki kod adının Hamza olduğunu belirterek, ''2013  yılının sonunda bunlarla ilişkimi kestim. Sonrasında beni sürekli aradılar.  İlişkimi kesince çok büyük bir mobbing ile karşılaştım. Kasımpaşa Kuzey Deniz  Komutanlığı'nda göreve başlayınca, benim hakkımda olumsuz bilgiler verilmiştir.  Bu bilginin kim tarafından verildiğini bilmiyorum ancak komutanım bana 'Hiç bana  söylendiği gibi değilsin, çok çalışkan birisin.' demişti. Sonrasında benim bu  örgütle hiçbir görüşmem olmadı.'' ifadelerini kullandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçı subay A.Ö. de  ifadesinde, askeri lisede öğrenci olduğu dönemde örgüte tanıştığını ve  ayrıldığını iddia ettiği döneme kadar kendisinden sorumlu olan sivillerin isim,  yaş, boy gibi detaylarına kadar anlattı.

A.Ö, görüşmelerin genelde ayda bir olduğunu, sabit hattan arandığını,  2013 yılı Aralık ayına kadar örgütle temasının sürdüğünü, bu tarihten sonra  irtibatını kestiğini ancak kendisini sürekli olarak aradıklarını söyleyerek, ''En  son arayan bizden sorumlu şahsa, görüşmek istemediğimi söyledim. Bana, 'Seni  işinden ederim, bu zamana kadar görüşüyordun da şimdi ne oldu? Bizden ayrılırsan  şeytana uyarsın.' diyerek, tehditlerde bulundu.'' dedi.

Ankesör, büfe numaralarının aranmasına ilişkin kayıtlara yönelik  soruya da itirafçı subay A.Ö, ''Bu aramaları, benden sorumlu olan kişilerin  görüşmek için aradıkları aramalar olduğunu değerlendiriyorum.'' cevabını verdi.

 