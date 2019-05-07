Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada başka kişiler ile konuştuğu gerekçesiyle eşi Esme Aksakal'ı (76) öldürdüğü öne sürülen 84 yaşındaki Bilal Aksakal’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Bilal Aksakal, müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sanık avukatı hazır bulundu.

“Bir an gözüm karardı”

Duruşmada ağlayarak savunma yapan 84 yaşındaki tutuklu sanık Bilal Aksakal eşinin evden gitmek istediğini ve kendini genç hissettiğini söylediğini, kendisinin ise buna engel olmaya çalıştığını söyledi. Sanık Aksakal “Ben ona hem babalık hem kocalık yaptım. O zıkkım telefonu ben öğrettim ona. Bir hevestir geçer dedim. Ben ona gitme diye yalvardım. Bir an gözüm karardı, düşünemedim. Bu hadise meydana geldi. Çok pişmanım, mahkeme karşısında boynum bükük” dedi.

Savunma yapan sanık avukatı ise maktulün evli bir kadına yakışmayan konuşmalarını mahkemeye sunduğunu belirterek, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise verilecek cezada indirim yapılmamasını talep etti.

Mahkemeden müebbet kararı

Taraflara söz verilmesinin ardından mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti oy birliği ile sanık Bilal Aksakal’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.