Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok çocuğun hayatını karartan “Momo” ve “Mavi Balina” gibi internet oyunlarına karşı beş bakanlık harekete geçti. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Millî Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları “Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü” imzaladı. Bu kapsamda çocuklar, eğiticileri ve aileleri internetin güvenli kullanımı konusunda bilinçlendirilecek. Protokol doğrultusunda, değişik yaş gruplarına özel, bilimsel temellere dayanan ve içeriği itibarıyla çocuklarda sanal tehditlere ilişkin özendirme oluşturmayacak şekilde farkındalık artırıcı eğitim programları hazırlanacak. Bu programlar, çocuk gelişimcileri ve çocuk psikologları başta olmak üzere, akademik çevrenin desteğiyle gerçekleştirilecek. Eğitimlerin çocuklara uygun iletilmesi ve eğitici kaynaklı risklerin asgari düzeye indirilmesi için öncelikle eğiticilere eğitim verilecek. Eğitimler, Millî Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okullara, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da gençlik merkezleri, öğrenci yurtları ve ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırılacak. Bu sayede sanal tehditlere karşı tedbirlerin bilinirliği artırılacak. Oluşturulacak yürütme kurulu vasıtasıyla çocuklara yönelik yeni tehditlerin ortaya çıkması durumunda hızla karar alınarak gerekli adımlar atılacak. Ayrıca eğitimlerle geleceğin yetişkini olan çocukların, siber güvenlik bilincine sahip olması ve bu sayede çevrimiçi dolandırıcılık gibi siber suç türlerinin mağduru olma olasılıklarının azaltılması da hedefleniyor.