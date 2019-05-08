Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe Köyü olan saat 04:58’de, yerin 3 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu.Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Adana'nın Kozan Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde hissedildi.
Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem
08.05.2019 - 07:22 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,son depremler,
622905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622905.aspx
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