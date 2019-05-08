Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 100 dönümlük bozuk ormanın kül olduğu yangında alevler yerleşim alanlarına sıçramadan sabaha karşı doğal yollardan etkisini kaybederek söndü. Bölgede tüm ihtimaller dikkate alınarak Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediye İtfaiye ekipleri hazır olarak bekletildi. Sabah saatlerinde rüzgârın etkisini kaybetmesinin ardından başlayan yağmur sonrası alevler etkisini yitirdi.

