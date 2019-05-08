Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 45’inci kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil ile 1 tır çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada Nasır Ada hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
08.05.2019 - 09:50 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da 2 otomobil ile 1 tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 45’inci kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil ile 1 tır çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada Nasır Ada hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,zincirleme,kaza,
622923 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622923.aspx
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