Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 45’inci kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil ile 1 tır çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada Nasır Ada hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.