Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan Muradiye Camisi yıllara meydan okumaya devam ediyor. 1585 yılında yapımı tamamlanan 434 yıllık Muradiye Camsii'nde mihrabın iki yanında bulunan terazi taşları sayesinde, binanın sağlamlığı, zeminde kayma olup olmadığı anlaşılabiliyor. Silindir mermer taştan oluşan deprem terazilerinin dönmemesi, binanın zarar gördüğü anlamına geliyor. Bugüne kadar camide halen hasar olmaması ve terazi taşlarının sağlıklı bir şekilde dönüyor olması ise hayret uyandırıyor.

Muradiye Camisi'nin 1958'den beri cemaati olan ve 5 yıldır camide gönüllü görevli olan Yunus Baloğlu, "Bu cami Mimar Sinan'ın son eseridir. Camide herhangi bir deprem olduğu zaman sağ taraftaki ya da sol taraftaki dönmez. Bu cami 1583'te başlamış, 1585'te bitmiş. Sabah camiye geldiğim zaman hemen bakıyoruz sıkışma var mı diye. Bu caminin 1958'den cemaati sayılırım" dedi.

Muradiye Camisi'nin din görevlilerinden Murat Emgener, Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eserinin Muradiye Camisi olduğunu belirterek "Bu cami Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri. 3. Murat adına 1583-1585 yılları arasında yapıldı. Edirne'deki Selimiye Camisi'nin küçük özeti, minyatürüdür. Bu caminin bir çok özelliği var. En önemli özelliği ise döner taşların olmasıdır. Döner taşların depremi haber verdiği söylenir. Biz de bazen deprem olduğunda camiye geldiğimizde bu taşları döndürürüz. Dönüyorsa bir sıkıntı olmadığı ifade edilir. Deprem sonrası bu taşların hep döndüğünü gördük. Demek ki camide sıkıntı yok. Yerli ve yabancı bir çok turistin ilgisini çekiyor. Manisa'daki en önemli tarihi eserlerden birisi. Her zaman ziyaretçi akınına uğruyor" ifadelerini kullandı.