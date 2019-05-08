Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'de ikamet eden Suat Küçük isimli vatandaş tarlada yürüdüğü sırada bulduğu 1 kilo 400 gram ağırlığındaki siyah taşı gök taşı olduğu iddiasıyla eve getirdi. Küçük eve getirdiğinde halen sıcak olduğunu iddia ettiği taşın internet üzerinde yaptığı araştırmanın ardından gök taşı olabileceğini belirtti.

Küçük, "Ben doğayı seviyorum, arkadaşlarla gezerken gözüme bu taş denk geldi. Hemen yanına gittim aldım. Sıcaktı ben güneşten dolayı taşın bu kadar sıcak olduğunu üşündüm. Ama eve bıraktığım taşı incelediğimde diğer taşlardan çok farklıydı. Halen sıcak olarak duruyor. İnternette yaptığımız araştırmada gök taşı olabileceğini fark ettik. Yetkililerden gelip incelemelerini bekleyeceğiz. Bulduğumuz taş tek parça ve 1 kilo 400 gram ağırlığında" diye konuştu.