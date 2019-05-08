Sultanbeyli Fatih Bulvarı Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yangın merdivenlerinin en üstüne çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Kendisini yangın merdivenlerinin tepesinden aşağı sarkıtan şahıs görenlerin yüreğini ağza getirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu panikle takip ederken bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin şahsı intihardan vazgeçirme çabası devam ediyor.
Yangın merdiveninin tepesinde korkutan intihar teşebbüsü
08.05.2019 - 13:47 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sultanbeyli'de bir hastanenin yangın merdivenlerine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs yürekleri ağza getirdi. Polisin şahsı intihardan vazgeçirme çabası sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : yangın merdiveni,intihar teşebbüsü,
622993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622993.aspx
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