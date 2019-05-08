Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiindeki ormanlı alanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ancak, bölgenin sarp olması ve araç ulaşımı olmaması nedeniyle ekipler yangına müdahale edemedi.

Bunun üzerine alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alındı, vatandaşlar uyarıldı. Metrelerce yükseğe çıkan alevler, gece boyunca bölgeyi aydınlattı. Alevler, ilçe merkezinden de görüldü.

İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, sabaha kadar bölgede bekleyişini sürdürdü. Rüzgarın etkisini yitirmesi, hafif yağmur yağışının başlaması ile yangın, saat 06.00 sıralarında kendiliğinden söndü. Bazı noktalarda dumanların yükseldiği bölgeyi izleyen ekipler, yangının tamamen sönmesini bekliyor.

YANGIN ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKMIŞ

Giresun Valiliği'nce Espiye'deki ormanlıkta çıkan, arazinin sarp olması ve ulaşımın sağlanamaması nedeniyle müdahale edilemeyen, rüzgarın etkisini yitirip, yağmurun başlamasıyla 15,5 saat sonra kendiliğinden sönen yangınla ilgili açıklama yapıldı. Yangının, fırtına nedeniyle elektrik hatlarının geçtiği güzergahta, tellerin birbirine temasıyla meydana gelen kıvılcımla çıktığının tahmin edildiği kaydedilen açıklama, şöyle:

"Yangın 9 hektar alanda etkili olmuş olup, lokal olarak Honuz Mevkiindeki tepeye sirayet etmiş, genellikle bozuk kestane kızılağaç meşçere vasfında olan, ormanın alt tabakasında bulunan dikensi yapıdaki çalılığın tutuşması şeklinde devam etmiştir.

Arazinin aşırı sarp olması ve vasıta yolu olmaması nedeni ile müdahalede ekiplerinin müdahalesinde güçlük yaşanmış, sabaha karşı yağmurun başlaması ile de yangın sönmüş olup bir iki noktada duman şeklinde tütmeler mevcuttur.

Orman Bölge Müdürlüğü, Belediye, AFAD ve Jandarmaya bağlı ekipler meskûn mahaller çevresinde ve yangının oluştuğu yerde gözetimlerine devam etmekte olup yangın kontrol altına alınmıştır."