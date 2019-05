Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta yaşayan Mehmet Yaşar, kanser şüphesiyle tedavi altına alınan eşi Şükriye Yaşar’ın geçirdiği 2 ameliyat süresince iş yerinden sıkça izin almak zorunda kalınca patronu tarafından işten çıkartıldığını iddia etti. İddiaya göre; Şükriye Yaşar göğsünde oluşan şişlik dolayısıyla yaklaşık 6 ay önce hastaneye başvurdu. Doktorlar Yaşar'ın ameliyat olması gerektiğine karar verdi. Yaşar iki ameliyat geçirdi. Bu süreçte eşi ve 3 yaşındaki kızı Hiranur ile yakından ilgilenmesi gereken Mehmet Yaşar ise iş yerinden sıklıkla izin almaya başladı. Yaşar’ın iddiasına göre patronu işlerinin iyi gitmediği gerekçesiyle kendisini işten çıkarttı. Eşinin sağlığına kavuşması için mücadele veren Yaşar, eşinin durumuna üzülürken bir şok da işsiz kalınca yaşadı. Yaklaşık 4 aydır işsiz olduğunu belirten Yaşar, eşinin tedavisini sürdürebilmek ve ailesini geçindirebilmek için iş arıyor.

Ameliyatların ardından eşinin işten çıkarılmasının kendilerini kötü etkilediğini belirten Şükriye Yaşar, “Göğsümde şişkinlik oldu ve hastaneye gittik. Ondan sonra zaten acil bir şekilde doktor ultrason çektirtti. Hemen ardından ise ameliyata karar verildi ve ameliyata aldılar. Ameliyatın ardından göğsümdeki sıvının geçmediği belli oldu. Ameliyatın ardından şırınga ile çektiler fakat geçmeyince tekrar ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ardından ikinci ameliyatı oldum. Eşim bu süreçte çocuğumuza baktı ve benimle ilgilendi. Eşim ben ameliyat olduğumda çocuğa bakmak zorundaydı ve bu süreçte işten çıkarttılar. Bu durum bizleri kötü etkiledi. Benim ameliyatımın ardından eşim yaklaşık 4 aydır işsiz" dedi.

Eşini sağlığının kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten Mehmet Yaşar, “Bu süre zarfında ilk başta ameliyat dediler. İlk ameliyatını olduğu süre zarfında işte çalışıyordum. Eşim hastanede yattığı içinde çocuğa bakmak zorunda kaldım. Tekrar eşimin yanına gidip geliyordum ve eşimle ilgileniyordum. Patronum bu duruma yüz asmaya başladı. Eşimin sağlığı benim için daha önemliydi. Her gün hastaneye gitmem onlara abes geldi. Onların yardım etmeleri lazımdı. Bana iş yok dediler işten çıkarttılar. Senin de durumun belli hastan var dediler. İşsiz kaldık 4-5 aydır her iş yerine gidiyorum form bırakıyorum. Geçen yıl verdiğim forma bu yıl olumsuz şekilde dönüş yaptılar. İş adamlarından önce iş istiyorum sonra aileme huzurlu bir ortam istiyorum" dedi.