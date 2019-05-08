Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, örgüt lideri İsa Karademir'in, oyuna yatırılan paralarla kendine ve eşine lüks araçlar satın aldığı belirlendi.

Soruşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bartan tarafından hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İsa Karademir'in örgüt lideri, 4 kişinin yönetici olduğu 41 sanıklı davanın iddianamesinde, Anadolu Farm firmasına yönelik soruşturmanın ardından yurt dışına kaçmaya çalışan ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitmeye çalışırken İstanbul'da havalimanında yakalanan Karademir'e ilişkin ilginç detaylara yer verildi.

3 RESTORAN KURDU

Sanık Karademir'in, müştekilerin (oyuncuların) oyuna yatırdıkları para üzerinden "Tauk", "Şahkan Mangal" ve "Somun Arası" isimli restoranları kurduğu belirtilen iddianamede, şu ifadelere değinildi:

"Zanlı Karademir, Anadolu Farm isimli oyuna yatırılan paraları buradan çekerek şirket kuruluş tarihinden sonra 8 aylık süre içerisinde kendi adına 3, eşi adına bir lüks otomobil aldırdı. Ayrıca Karademir, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 Ağustos 2017'de ev, İzmir Alaçatı'da ise arsa satın aldı. Söz konusu taşınmaz ve lüks araçların satın alma kayıtlarına bakıldığında, şüpheli bunları, suç işlemek için teşekkül ettirmiş bulunduğu Anadolu Farm oyununa yatırılan paralardan elde etti."

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"Anadolu Farm" sistem kurgusunun üye sayısının 43 bin 766 kişi olduğuna ve hayvan alan kişi sayısının ise 4 bin 557 olarak belirlendiğine yer verilen iddianamede, kazanç oranlarına da değinildi.

İddianamede, "Anadolu Farm sistem kurgusunda katılımcılar tarafından yapılan yatırım sonucu alınan sanal çiftlik hayvanlarının yıllık kazançlarına yatırım yapan katılımcılara yatırımları sonucunda bir yıllık süreçte yüzde 216’ya varan, 3 yıllık süreçte ise yüzde 300’e varan oranlarda gelir elde etme imkanını taahhüt ediliyor." ifadeleri yer aldı.