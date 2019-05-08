Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesinde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Kahraman'ın evine 15 yıl sonra elektrik bağlatıldı. Eşini yıllar öncesi kaybettiğini ve evine bir türlü elektrik bağlatamadığını kaydeden Mustafa Kahraman, geçtiğimiz dönem mahalle muhtarı olan Mustafa Genceli’nin girişimleri ile Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etti. Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından durumu incelenen Mustafa Kahraman’ın evine elektrik tesisatı döşenerek yıllar sonra elektriğe kavuşması sağlandı.

Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Kaymakam Çetin Kılınç, "Mustafa Kahraman’ın evinde elektrik yoktu. Durumu incelendi, evine elektrik tesisatı döşenerek abonelik işlemleri yapıldı. Mustafa Kahraman artık bundan sonra evinde elektriğini kullanabilecek." dedi.

15 yıldır evinde elektrik olmadığını dile getiren Mustafa Kahraman, "Allah vakfımızdan razı olsun. Artık karanlıkta kalmayacağım, ışığa kavuştum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diyerek sevincini dile getirdi.