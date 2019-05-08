Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Eflani ilçesine bağlı Yağlıca köyü mevkiinde meydana geldi. 2 hafta önce aynı yerde salep kökü toplama nedeniyle Mustafa G. ile Nuri Kesici (64) arasında yaşanan tartışmanın bugün de devam etti. Mustafa G., kendisiyle tartışan Nuri Kesici’ye öfkelenerek yanında bulunan av tüfeğiyle ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Kesici, olayın bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Eflani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kesici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Mustafa G., jandarma ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.