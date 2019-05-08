Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yasin İmrak (45) idaresindeki 41 AAU 256 plakalı aracıyla Amasya’dan Taşova istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada Ferdi (28), Güllüzar (28), Canip (20) ve Muhammet İmrak (5) ile Kerem (4) ve Canan Tutmuş (35) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.