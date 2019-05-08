Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesinin Dolunay Mahallesi Kavşağı'nda 22 Mart'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rümeysa Dirhemsiz (25) yönetimindeki 52 DM 454 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ekrem D. yönetimimdeki 55 DY 621 plakalı pikap çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada ağır yaralanan ve Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü evli 2 çocuk annesi Rümeysa Dirhemsiz, Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.