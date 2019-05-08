Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokağı'nda, 9 kişinin bekar evi olarak kullandığı dairede 4 Mart 2019 sabahı çıkan yangın, evdeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yangının, ev arkadaşları arasında evin temizliğiyle ilgili çıkan tartışma sonucu, Beyoğlu'ndaki bir kafede rehber olarak çalışan 26 yaşındaki Özkan Elmas tarafından, kızdığı arkadaşlarına zarar vermek amacıyla çıkarıldığı belirtildi.

İddianamede, Şükrü Gülgez ile birlikte, Ersin Büker, Murat Kayacan, Yunus Akyüz, Muhammed Gür, Mehmet Ali Kıyıcı, Ender Güncü, Ramazan Cingözce ve Özkan Elmas adlı kişilerin kaldığı evde, dairenin temizliğinin ortaklaşa yapıldığı ifade edilerek, ev sakinlerinin 2 Mart günü temizlik için anlaştıkları ve konuşma sırasında Özkan Elmas'ın konuşma ortamından ayrıldığı, Ramazan Cingöze'nin Elmas'ı telefonla arayarak ev temizliği konusunu yinelediği aktarıldı.

Bunun üzerine taraflar arasında gerginlik çıktığı, ihtilafın büyüdüğü, Elmas'ın eve gelmediği, temizliğe katılmadığı, bunun üzerinde diğer kişilerin Elmas'ın eşyalarını odadan çıkardığı ifade edilen iddianamede, Elmas'ın 3 Mart gecesi eve gelerek durumu gördüğü, bir süre evde kaldığı ve aynı gece saat 03.00 sıralarında evden gittiği kaydedildi.

İddianamede, saat 06.00 sıralarında evde Ender Güncü, Ramazan Cingözce, Yunus Akyüz, Murat Kayacan, Ersin Büker ve Muhammed Gür'ün odalarında uyudukları sırada, Elmas'ın eve gittiği, yaptığı plan gereği evi ateşe verdiği, yangının evi sarması üzerine kaçtığı dile getirildi.

İddianamede, Güncü'nün can havliyle camı kırıp binadan kendini aşağı attığı ve yaralı olarak kurtulduğu, Cingözce'nin ise müdahale sonucu binadan yaralı olarak kurtarıldığı bilgisi verilirken, diğer 4 kişinin olay yerinde hayatını yitirdiği kaydedildi.

"Niyetim mala zarar vermekti, cana değil"

Olaydan sonra kaçtığı Hatay Havalimanında yakalanan ve tutuklanan şüpheli Elmas'ın, savcılık ifadesinde "Benim niyetim mala zarar vermekti, cana zarar vermek değildi." beyanında bulunduğu belirtilen iddianamede, zanlının şu ifadelerine yer verildi:

"İki buçuk aydır mecburiyetten bu evde kalıyordum. Patronum bu evi bana önerdi. Binada bizden başka kimse de yoktur. Binada dizi film çekilmiştir. Bu olayı yaptığımda binada ölen ve yaralanan arkadaşlar vardı. Hepsini tanırım. Özellikle cuma gecesinden süre gelen uyuşmazlığımız ve fikir ayrılıklarımız oldu. Gece Ramazan Demir isimli kişi beni telefonla aradı, küfürler etti. Meşaleyi orada yakmış oldu. Mehmet Ali Kıycı da aramızı yapmak için telefonu aldı ve o da atar gider yaptı. Dışarıdaydım. Evde temizlik varmış beni bekliyorlarmış. Ben sabaha karşı eve geldim. Cumayı cumartesiye bağlayan geceydi. Hepsi uyuyordu. Herkes ikişerli odada da kalır ben üç kişilik odada da kalıyordum. Bu telefon görüşmesinden sonra ben Hatay'a dönme kararı aldım. Eşyalarım karşı daireye atılmıştı, yatağım değiştirilmişti, eşyalarıma zarar verilmişti. O anda Ramazan'ı uyandırıp hesaplaşmak istedim. Öfkeme yenik düşmedim. Patronum olan iki kişinin yanına gittim. Bu sıkıntılarımdan onlara bahsettim."

"Evde herkes uyuyordu, koltuğu gazeteyle yaktım"

İddianamede Elmas'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Evde ot içtim yine de sinirim geçmedi. Herkes uyuyordu. Sonra şeytana yenik düştüm. Onların bana yaptıklarına karşı ben de mala zarar vermek için oturma odasındaki koltuğu gazete ile yaktım. Onların yattıkları odalara uzaktı. Odalarda uyuyorlardı. Yakınca aşağıya indim, itfaiyeyi aradım. Bir ceza alacaksam, mala zarar vermekten almalıyım. Bunu kabul ediyorum. Böyle sonuçlanacağını tahmin etmiyordum. Çıkardığım yangın sonucu 4 kişinin evde öldüğünü ve 2 kişinin de yaralandığını internetten öğrendim. O şokla amcam Yusuf Elmas'ın yanına gittim. Ona, 'kötü bir şey yaptığımı' söyledim. 'Beni Antakya'ya gönder, orada teslim olacağım' dedim. O da bunu istemeye istemeye mecburiyetten yaptı. Orada teslim olmak istiyordum, orada yakalandım. Ağır pişmanım, Allah beni affetsin."

İddianamede, şüpheli Özkan Elmas'ın, maktuller ve mağdur müştekilerle birlikte kaldıkları evde yaşanan sorunlar, büyüyen tartışmalar üzerine yaptığı plan sonucu, söz konusu eve giderek evde bulunan şahıslar uyuduğu sırada, kasten yangın çıkardığı belirtilirken, bu kişinin yangın sonucu kasten ve tasarlayarak maktullerin ölümüne, mağdurların ise yaralanmasına neden olduğunun anlaşıldığı dile getirildi.

Elmas'ın durumdan haberdar ettiği amcası şüpheli Yusuf Elmas'ın yardım ve desteğiyle suçları işledikten sonra İstanbul'dan Hatay'a kaçtığı ve sonrasında Hatay'da polislerce yakalandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Özkan Elmas'ın, 4 kişiyi, "yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelinin, olayda yaralanan iki kişiye yönelik, "yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıla, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla, "mala zarar verme" suçundan da 2 yıl 4 aydan 11 yıla olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüpheli Yusuf Elmas'ın da "yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya yardım" suçlarından toplam 73 yıl 3 aydan 101,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.