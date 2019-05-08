Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Eskipazar istikametine giden Yusuf A. (26) idaresindeki 67 ED 520 plakalı otomobil, kavşaktan karşıya geçmek istediği sırada Eskipazar ilçesinden Köyceğiz Köyü istikametine seyir halinde olan Metin B. (46) idaresindeki 78 AAB 627 plakalı otomobile çarptı ardından boş araziye uçtu. Kazada sürücü Yusuf A. ile Muhammet Ali Karaçay (19), Emine Deniz (17), Emine Karaçay (41) Medine Karaçay (12) ve Hüseyin Karaçay (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.