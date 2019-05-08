Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 Mayıs’ta Ayvalık Güneş Adası yakınlarında Afgan uyruklu 9 çocuk,7 yetişkin düzensiz göçmenin bulunduğu ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanın kullandığı bot batmış, 1 çocuk, 4 yetişkin 5 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden 6’sı 9 kişinin cansız bedeni Sahil Güvenlik görevlilerince karaya çıkartılırken, 2 Afgan çocuk ve uyruğu belli olmayan kaptanın bulunması için denizde çalışmalar devam ediyor.

Olay sonrasında Ayvalık Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.