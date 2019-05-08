Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma ve dolandırıcılık suçlarından aranan Doğu Türkistan uyruklu Rozitohti Emintohti, Bahçelievler Mahallesi 2183. Sokak üzerinde bulunan ikamete yapılan operasyonla yakalandı. Dolandırıcılık suçundan mahkemece serbest kalan Rozitohti Emintohti, Kilis İmalat ve İnfaz Bürosunca 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' sucundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs işlemler için TEM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.