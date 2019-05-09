Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün gece Nusaybin ilçesindeki İpek Yolu'nda meydana geldi. Söğütlü köyü mevkiinde çalışma nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda Şırnak'ın Cizre ilçesi yönüne giden Saim Akpulat'un kullandığı akaryakıt yüklü tanker, karşı yönden gelen Mehmet Kahraman yönetimindeki TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazada, tanker sürücüsü Saim Akpulat olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Mehmet Kahraman araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, TIR'da sıkışan sürücü Kahraman'ı araçtan yaralı olarak çıkardı. Kahraman sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden tanker sürücüsü Akpulat'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.