Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz sularında yaşadığı bilinen ve nadiren Ege’de görülen deniz kaplumbağası caretta caretta Silivri’de kıyıya vurdu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve korunan türler arasında gösterilen caretta caretta’nın 35 yıldır görülmediği Marmara Denizinde ölü olarak kıyıya vurması dikkat çekti.

Silivri Gümüşyaka Mahallesinde sahil şeridinde caretta caretta olduğu ihbarını alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) yetkilileri hareket geçti. HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı ve Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan incelemelerde bulundu. Caretta caretta'nın ölü olarak kıyıya sürüklendiğini tespit eden ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bilgi verdi. Silivri'ye gelen ekipler, inceleme yapılmak üzere caretta caretta'yı alarak İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü.

"MARMARA'DA EKOBİYOLOJİK SİSTEMİN DÜZELME GÖSTERDİĞİNE İŞARET OLABİLİR"

Caretta caretta'nın Marmara denizinde görülen bir tür olmadığını söyleyen Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı, "Marmara'da nadiren görülen deniz kaplumbağaları var ancak Caretta Caretta bu türlerden değil. Yani Marmara'da 30-35 yıl önce var olduğunu biliyoruz. Bugün Silivri kıyılarında bir Caretta Caretta olduğunun bildirilmesi bizi çok heyecanlandırdı. Ancak maalesef geldiğimizde ölü olduğunu fark ettik. Bir kaç yıl önce de bu türe Marmara'da rastlanmıştı. Bu ekobiyolojik sistemde onarım olduğuna işaret ediyor olabilir. Tabi bir deniz taşıtıyla sürüklenerek gelmesi de mümkün. Bu ancak otopsi işleminden sonra belli olabilir. İhbarı aldıktan hemen sonra konuyu Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar ile paylaştık. Hem kendisi, hem Tabiat Varlıklarını Koruma İzleme Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcımız, hem il müdürlerimiz, hem Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerimiz konuyla yakından ilgileniyorlar. Caretta Caretta'mız incelenmek üzere İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü. Gelecek olan rapora göre daha net konuşmak mümkün olur" dedi.