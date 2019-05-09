Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 4. Gazambar sokak üzerinde meydana gelen olayda Ü.K. silahla yaralandı. Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde olayın şüphelisi A.B. kullanmış olduğu silah ve yanında başka bir silah yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Erzurum’da silahlı kavga
09.05.2019 - 10:17 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Etiketler : Erzurum,
623165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623165.aspx
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