Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suça ve suçlulara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri; biri kadın toplamda 6 şüphelinin İstanbul’dan sentetik uyuşturucu tedarik ederek Akyazı’da satmaya çalıştığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekiplerce torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan biri kadın, toplamda 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu satıcılarına ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda; 346 adet Captogon uyuşturucu hap, 10 adet sentetik uyuşturucu hap, 414 gram esrar maddesi, 30 gram kenevir tohumu 10 gram kenevir tohumu, 70 gram toz esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 10 bin 870 TL ile 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar sonucu M.M., M.Z., A.C., Ş.B., M.B. ve N.Y. isimli şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan biri kadın olmak üzere toplamda 6 şüpheli jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na gönderildi.