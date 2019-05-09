Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bu sabah Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde küçük çocuğun babasının arkasında hiçbir güvencesi olmadan babasının montundan tutarak seyrettiği görüldü. Trafikte seyreden vatandaşların tepkisine aldırış etmeden yolda ilerleyen motosikletli babanın daha sonra küçük oğluyla birlikte gözlerden kaybolduğu öğrenildi.