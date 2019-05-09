Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten sahil güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisinden bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-107" Bot Komutanlığı ekiplerinin bölgeye düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklulara, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.