İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara  yönelik Aydın'ın Didim ilçesi ile İzmir, İstanbul ve Nevşehir'de operasyon  düzenledi.

Jandarmanın helikopter ve drone destekli operasyonunda, narkotik  köpekler de yer aldı.

Operasyonda, jandarma tarafından 33 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda ise 655 gram sentetik  uyuşturucu, 760 gram esrar, 75 uyuşturucu hap ve çalıntı olduğu tespit edilen  eşyalar ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
 