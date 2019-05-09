Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesindeki Güzelyalı Semti 34. Sokak'ta su dağıtımı yapan iş yeri sahibi, çalışanı Efecan Balbay'ın (25) sabah mesaiye gelmemesi üzerine yan binada bulunan tek odalı evine gitti. İş yeri sahibi kapının kilitli olmadığını fark ederek içeri girdi. Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran iş yeri sahibi, Balbay ile yine bir başka su dağıtım firmasında çalışan Semih Erdoğan Köse'yi (24) silahla ateş edilmiş halde buldu ve durumu hemen polise bildirdi.
Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, 2 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
İzmir’de su dağıtımı yapan 2 genç ölü bulundu
09.05.2019 - 12:28 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de su dağıtımı yapan 2 genç bir evde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesindeki Güzelyalı Semti 34. Sokak'ta su dağıtımı yapan iş yeri sahibi, çalışanı Efecan Balbay'ın (25) sabah mesaiye gelmemesi üzerine yan binada bulunan tek odalı evine gitti. İş yeri sahibi kapının kilitli olmadığını fark ederek içeri girdi. Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran iş yeri sahibi, Balbay ile yine bir başka su dağıtım firmasında çalışan Semih Erdoğan Köse'yi (24) silahla ateş edilmiş halde buldu ve durumu hemen polise bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,su dağıtımı,ölü bulundu,
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