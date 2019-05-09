Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesindeki Güzelyalı Semti 34. Sokak'ta su dağıtımı yapan iş yeri sahibi, çalışanı Efecan Balbay'ın (25) sabah mesaiye gelmemesi üzerine yan binada bulunan tek odalı evine gitti. İş yeri sahibi kapının kilitli olmadığını fark ederek içeri girdi. Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran iş yeri sahibi, Balbay ile yine bir başka su dağıtım firmasında çalışan Semih Erdoğan Köse'yi (24) silahla ateş edilmiş halde buldu ve durumu hemen polise bildirdi.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, 2 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.