Alınan bilgiye göre, Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun  oynarken kaybolan minik Ecrin'i arama çalışmalarına üçüncü günde yeniden  başlandı.
 
Bölgede etkili olan sağanak ve havanın kararması nedeniyle dün akşam  ara verilen arama çalışmaları yeniden başlarken, minik kız, kaybolduğu bölgeye  yakın ormanlık alanda köylülerin de yardımı ile aranıyor.
Çalışmalara, Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma  Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD ekipleri  katılıyor. AFAD ekipleri arama çalışmalarında iz takip köpeği ile kadavra arama  köpeği kullanıyor.
 
Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynarken önceki gün öğle  saatlerinde kaybolan 1,5 yaşınki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle  sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Küçük çocuğun  bulunması için jandarma, AFAD ve vatandaşların katılımıyla etkili olan sağanağa  rağmen küçük kız dün de aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.