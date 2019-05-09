Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler dün akşam saatlerinde yaptıkları çalışmalarda ilçenin girişindeki Dinek mevki'inde şüphe üzerine seyir halindeki 34 EY 9313 plakalı otomobili durdurdu. Bunun üzerine araçtaki Sami B.(26), Emrah Ö. (30) ve Emre A. (26) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda toplam 2.18 gram eroin ele geçirilirdi.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, 02.00 sıralarında ise Büyükhasbahçe Mahallesi’ndeki bir caminin önünde park halinde olan 07 ZAD 95 plakalı otomobilden ve içerisinde bulunan Mustafa B.'nin (34) durumundan şüphelendi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 16 paket halinde 5.20 gram eroin ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Emrah Ö. ve Emre A. ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, Sami B. ve Mustafa B. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.