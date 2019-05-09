Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1’i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 85 gram sentetik kannobinoid, satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şahıstan 8’i hakkında uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, Ş.U. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, O.C., P.F. ve A.N. isimli şahısların ise adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 12 kişi gözaltına alındı
09.05.2019 - 13:49 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonda 1’i kadın 12 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,uyuşturucu,gözaltı,
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