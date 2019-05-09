Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şebinkarahisar ilçesi Halil Rıfat Caddesi'nde bir kedi, trafik polisinin de bulunduğu yaya geçidine geldi. Kedi, burada hareket halindeki araçların önünden geçerek yaya geçidinden karşıya geçti. Bu sırada polis memurunun de kediye yardımcı olduğu görüldü. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok kez izlendi, çok sayıda beğeni aldı,