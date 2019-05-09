Şebinkarahisar ilçesi Halil Rıfat Caddesi'nde bir kedi, trafik polisinin de bulunduğu yaya geçidine geldi. Kedi, burada hareket halindeki araçların önünden geçerek yaya geçidinden karşıya geçti. Bu sırada polis memurunun de kediye yardımcı olduğu görüldü. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok kez izlendi, çok sayıda beğeni aldı,
Yaya geçidinden karşıya geçen kedi sosyal medyada ilgi gördü
09.05.2019 - 14:56 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir kedinin yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçtiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
Şebinkarahisar ilçesi Halil Rıfat Caddesi'nde bir kedi, trafik polisinin de bulunduğu yaya geçidine geldi. Kedi, burada hareket halindeki araçların önünden geçerek yaya geçidinden karşıya geçti. Bu sırada polis memurunun de kediye yardımcı olduğu görüldü. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Etiketler : yaya geçidi,sosyal medya,kedi,
623263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623263.aspx
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