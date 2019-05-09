Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’a sözde uygulanan tecridi protesto etmek amacıyla başlatmış olduğu süresiz açlık grevine destek olan 4, mahalle ve sokak eylemlerine taş, molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği bildirildi.