Gaziantep Şehirler Arası Otogar civarında seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, kucağındaki çocukla trafikte ilerledi. Çocuğu kucağına alan sürücü, direksiyonda tam hakimiyet sağlayamaması nedeniyle sık sık dur-kalk yaparak, yoldaki diğer sürücülere de tehlikeli anlar yaşattı. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışlarını umursamayan sürücü, uzun süre kucağındaki çocukla trafikte ilerledi.
Kucağındaki çocukla araba kullanan sürücü pes dedirtti
09.05.2019 - 15:42 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te kucağındaki çocukla otomobil kullanan sürücü pes dedirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : çocuk,çocukla araba,Gaziantep,
623278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623278.aspx
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