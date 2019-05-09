Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Şehirler Arası Otogar civarında seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, kucağındaki çocukla trafikte ilerledi. Çocuğu kucağına alan sürücü, direksiyonda tam hakimiyet sağlayamaması nedeniyle sık sık dur-kalk yaparak, yoldaki diğer sürücülere de tehlikeli anlar yaşattı. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışlarını umursamayan sürücü, uzun süre kucağındaki çocukla trafikte ilerledi.