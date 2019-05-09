Edinilen bilgiye göre, lsparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesine bağlı Koçular köyünde ikamet eden F.K. (25) isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliye ait 2 adreste arama yapan ekipler 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 sustalı bıçak, 1 adet 9 mm çapında fişek ve 760 gram kenevir tohumu ele geçirdi. F.K. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 