Edinilen bilgiye göre, lsparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesine bağlı Koçular köyünde ikamet eden F.K. (25) isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliye ait 2 adreste arama yapan ekipler 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 sustalı bıçak, 1 adet 9 mm çapında fişek ve 760 gram kenevir tohumu ele geçirdi. F.K. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Köy evinde ruhsatsız silahlar ve kenevir tohumu ele geçirildi
09.05.2019 - 15:56 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'nın Aksu ilçesinde ihbar üzerine bir köy evine baskın yapan jandarma ekipleri, ruhsatsız silahlar ve kenevir tohumu ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : köy evi,ruhsatsız silah,kenevir tohumu,
623283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623283.aspx
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