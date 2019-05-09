Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay 7 Ağustos 2018 tarihinde Bursa'nın Yenişehir İlçesinde meydana geldi. Eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Emrah Yavuz, Yenişehir 100. Yıl Mahallesi’nde yaşayan çocuğunu görmeye geldi. Bu esnada Emrah Yavuz ile 28 yaşındaki eşi Belma Yavuz arasında tartışma çıktı. Karı koca arasındaki münakaşa büyüdü. Emrah Yavuz, ayrı yaşadığı karısını iki çocuğunun gözünün önünde ekmek bıçağıyla kalbinden yaraladı. Ağır yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın kurtarılamadı. Olay sonrası kendisini bıçaklayan şahıs tedavisin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emrah Yavuz hakkında İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Son kez hakim karşısına çıkan Emrah Yavuz eşini çok sevdiğini, onu öldürdüğü için çok pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Emrah Yavuz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.