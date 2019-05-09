Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Kaynak Mahallesi'nde çocukları ile birlikte yaşayan Alzheimer hastası Nebi Korap (82) iki gün önce akşam eve dönmeyince yakınları tarafından emniyete kayıp başvurusunda bulunuldu. Korap’ın arama çalışmaları devam ederken, bugün akşam 20.00 sıralarında Spil Dağı eteklerinde arıcılık işiyle uğraşan bir kişinin ormanlık alanda bir ceset olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri cesedin, geçtiğimiz Salı günü kaybolan Nebi Korap’a ait olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında Korap’ın cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.