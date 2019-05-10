Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan aranan ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. Borsa kavşağında yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
10.05.2019 - 09:44 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan aranan ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. Borsa kavşağında yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Etiketler : Nevşehir,cezaevi firarisi,
623417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623417.aspx
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