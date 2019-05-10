Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaşayan yerleşik Rusların genelde ikamet olarak seçtiği Konyaaltı ilçesine bağlı Uluç Mahallesi’nde muhtar olarak seçilen Hülya Bozkurt, Rus vatandaşlara hizmet verebilmek için azalarından birisini kentte 10 yıldır yaşayan 2 çocuk annesi yerleşik Rus Tattiana Ersoy (39) olarak belirledi. Seçimlerde bin 620 oy alan Tatiana Ersoy, Bozkurt’un asil azası olarak görevine başladı. Türkçe ve Rusça bilen Tatiana, mahalle muhtarının dışarıdaki işlemler için çıkmasıyla birlikte koltuğa oturuyor. İşlemler için muhtarlığa gelen Türk ve Rus vatandaşlar ise koltukta Rus uyruklu muhtarı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Tatiana, aynı uyruktan vatandaşlarla rahat olabilmeleri için Rusça, Türk vatandaşlarla da Türkçe konuşuyor. Rusların mahalledeki sorunlarını da dinleyen Tatiana’nın bu hizmetinden mahalleli oldukça memnun.

Mahalle muhtarı: “Gözüm arkada kalmıyor”

Tatiana’ya çok güvendiğini belirten Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt, farklı meslek gruplarından seçtiği azalarının arasında en renkli olanının Tatiana olduğunu ifade etti. Mahallede oldukça fazla Rus gelin olduğuna işaret eden Bozkurt, “Onların da sorunlarını çözebilmek ve sesi olabilmek adına azalarımızdan birisini Rus tercih ettik, o da layıkıyla işini yapıyor. Gözüm arkada kalmıyor. Rus vatandaşlar da bu durumdan oldukça memnunlar. Özellikle rahat iletişim kurabilmek adına, resmi evraklarda sorunlar daha rahat çözülüyor” dedi.

Tatiana: “Ruslar da, Türkler de çok şaşırıyor”

Seçim öncesi edilen teklifi memnuniyetle kabul ettiğini dile getiren Rus aza Tatiana Ersoy, aynı uyruktan vatandaşlar ile Türk vatandaşlara hizmet etmeyi çok sevdiğini anlattı. Ersoy, “Muhtarlığa Rusça bilen insanlar da geliyorlar. Bazen dertlerini anlatamıyorlar. Onun için en azından bir ‘Rusça bilen birisi olsun dedi’ muhtarımız. Bana teklif ettiler ve kabul ettim. Türkçe de bildiğim için Türk vatandaşlara da yardımcı oluyorum. Türkler de, Ruslar da şaşırıyorlar. Rus bir vatandaşın geldiğini anladığım zaman onlar ilk başta Türkçe konuşuyorlar ama ben Rusça cevap veriyorum. Çok şaşırıyorlar. Onlara elimden geldiği kadar yardım etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalledeki Ruslar oldukça memnun

Mahallede 2 yıldır yaşayan yerleşik Ruslardan Bahar Parahat Rahmanova, “İlk defa Rus bir aza ile karşılaştım. Çok şaşırdım. Türkçe’de anlatamadığımız kelimelerimizi Rusça anlatıyoruz, ona göre de karşılık alıyoruz” diye konuşurken, bir başka yerleşik Rus Allina Gazizullina ise memnuniyetini, “Bu kadını çok seviyorum” diyerek dile getirdi.