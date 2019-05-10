Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler bölgede bu sabah itibariyle 3 ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyonda Nusratlı köyü sahilinde Afganistan uyruklu 25 mülteci yakalandı. İkinci operasyonda ise Balabanlı köyü sahil yolunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu 28 mülteci yakalandı. Küçükkuyu mevkisinde yapılan uygulamada ise minibüs içinde 11 Afganistan uyruklu mülteci yakaladı.

Yakalanan 64 mülteci, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.