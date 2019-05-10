Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya yolu Kulu mevkiinde 'Dur' levhasına uymayarak aniden yola çıkan 65 yaşındaki bir sürücünün kullandığı araca ana yoldan hızla gelen başka bir araç çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet güvenlik kamerasına da yansıdı.