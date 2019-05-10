Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya yolu Kulu mevkiinde 'Dur' levhasına uymayarak aniden yola çıkan 65 yaşındaki bir sürücünün kullandığı araca ana yoldan hızla gelen başka bir araç çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet güvenlik kamerasına da yansıdı.
Dur levhasına uymayan sürücü dehşeti yaşattı: 3 yaralı
10.05.2019 - 14:29 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara-Konya yolunda 'Dur' levhasına rağmen aniden yola çıkan araca hızla gelen başka bir araç çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,
623506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623506.aspx
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