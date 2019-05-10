Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza 14.30 sıralarında Derince Çenesuyu mevkii eski yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 NF plakalı otomobil ile 34 ABS plakalı otomobil eski yol üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar hasar görürken içerisindeki ismi öğrenilemeyen 2 sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.