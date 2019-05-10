Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A, K, D ve B grubu vitaminleri açısından oldukça zengin olan mantar çeşidi kendine özgü aromasıyla dikkat çekiyor.

Zeytinyağlı kavurması, böreği, közlemesinin yapıldığı mantar, tavuk etine benzeyen kendine özgü tadıyla ıslaması da oldukça tercih ediliyor. Buzdolabında da uzun süre dayanmasıyla bilinen cincile mantarı çiğ olarak da tüketilebiliyor.

Yalnızca belirli yerlerde ve az çıkan bu mantar ilçemizde de 25 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında çıkıyor. Nem ve yağmur seven cincile mantarı havanın sıcaklık durumuna göre daha erken sürede bitebiliyor.

Kilosu 25 ila 30 TL arasında satılan mantar, kendine has aromatik tadıyla tüketici tarafından oldukça beğeniliyor.

Köylü vatandaşlar, “Topladığımız mantarın çoğunu sattık. Havalar ısınmaya başlarsa son birkaç gün daha toplarız ondan sonra cincile mantarının bu yılki sezonu biter. Bir sonraki yıl aynı zamanda yeniden toplamaya başlarız” diyerek bu mantarın özelliğini ifade ediyor.