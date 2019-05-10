Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de bir işçinin pratik zekası, görenleri gülümsetti. Cangzhou şehrinde çekilen görüntülerde, ismi bilinmeyen bir işçi kamyonda bulunan kilolarca ağırlıktaki demirleri sadece 5 saniye içinde boşalttı. Kamyonu geriye doğru süren sürücü, tekerleğin tam altına gelecek şekilde kurduğu düzenek sayesinde aracını tek tekerlek üzerinde kaldırıyor. Görüntüleri izleyenler her ne kadar kamyonun devrileceğini düşünse de kamyon kazandığı hafif eğimle yükünden kısa süre içerisinde kurtuluyor.